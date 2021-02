Rezort vnútra chce 200 mil. eur využiť na boj proti korupcii i políciu

Bratislava 27. februára (TASR) - Financie z fondu obnovy by mali smerovať aj na protikorupčné opatrenia, modernizáciu krízového riadenia, zefektívnenie finančného vyšetrovania či modernizáciu polície. Ministerstvo vnútra (MV) SR na realizáciu daných cieľov predbežne ráta so sumou 200 miliónov eur. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor ministerstva.



"MV SR je v intenzívnom kontakte s Ministerstvom financií SR, s ktorým dolaďuje komponent s názvom Boj proti korupcii, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva tak, aby bol pripravený na ďalšie rokovania s Európskou komisiou," priblížili.



Hlavným cieľom opatrení má byť zavedenie efektívneho proaktívneho finančného vyšetrovania s vybudovaním personálnych a informačných kapacít. Zefektívniť by sa mohol aj boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí. Prispieť by k tomu mali nové nástroje na ich odhaľovanie.



Pripravované opatrenia sa podľa MV SR zameriavajú aj na zníženie nedôvery v políciu jej modernizáciou, digitalizáciou, zlepšením analytických možností a poskytovaním pomoci obetiam trestných činov. Víziou je tiež zvýšenie odolnosti v krízových situáciách, ako je napríklad pandémia ochorenia COVID-19, a modernizácia systému krízového riadenia.