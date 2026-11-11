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Rezort vnútra chce modernizovať techniky na hasenie lesných požiarov
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) prevádzkuje v súčasnosti 41 cisternových automobilových striekačiek na hasenie lesných požiarov z toho desať má priemerný vek 43 rokov.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje verejné obstarávanie na 50 nových cisternových automobilových striekačiek určených na hasenie lesných požiarov. Predpokladaná cena jedného vozidla je 534.375 eur bez DPH, pričom ide o výsledok trhu zistený v rámci prípravy zákazky. Obnovu techniky tohto typu považuje rezort za nevyhnutnú. TASR o tom informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) prevádzkuje v súčasnosti 41 cisternových automobilových striekačiek na hasenie lesných požiarov z toho desať má priemerný vek 43 rokov. Technika je podľa ministerstva morálne aj technicky zastaraná, poruchovejšia a čoraz náročnejšia na údržbu. „Rezort vnútra zároveň nepovažuje rekonštrukciu súčasných vozidiel starých viac ako 43 rokov za hospodárne a efektívne riešenie,“ poznamenal Neumann.
Nové cisternové automobilové striekačky majú byť prioritne využívané na hasenie lesných požiarov v náročnom a ťažko dostupnom teréne. Zároveň ich bude možné využívať aj ako plnohodnotnú náhradu štandardných cisternových automobilových striekačiek pri bežných zásahoch, čím majú posilniť operačné schopnosti HaZZ naprieč Slovenskom. Staršie vozidlá budú ponúknuté pre využitie dobrovoľným hasičským zborom, čím sa majú posilniť kapacity aj na lokálnej úrovni.
V rokoch 2023 až 2024 boli obdobné vozidlá obstarávané za približne 407.000 eur za kus. Predpokladané zvýšenie ceny súvisí podľa ministerstva s rastom cien technologických komponentov a celkovým inflačným vývojom v posledných rokoch. Pripomína tiež, že ide o vysoko špecializovanú techniku určenú na fungovanie v extrémnych podmienkach a vybavenú technológiami potrebnými na bezpečný zásah v teréne.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) prevádzkuje v súčasnosti 41 cisternových automobilových striekačiek na hasenie lesných požiarov z toho desať má priemerný vek 43 rokov. Technika je podľa ministerstva morálne aj technicky zastaraná, poruchovejšia a čoraz náročnejšia na údržbu. „Rezort vnútra zároveň nepovažuje rekonštrukciu súčasných vozidiel starých viac ako 43 rokov za hospodárne a efektívne riešenie,“ poznamenal Neumann.
Nové cisternové automobilové striekačky majú byť prioritne využívané na hasenie lesných požiarov v náročnom a ťažko dostupnom teréne. Zároveň ich bude možné využívať aj ako plnohodnotnú náhradu štandardných cisternových automobilových striekačiek pri bežných zásahoch, čím majú posilniť operačné schopnosti HaZZ naprieč Slovenskom. Staršie vozidlá budú ponúknuté pre využitie dobrovoľným hasičským zborom, čím sa majú posilniť kapacity aj na lokálnej úrovni.
V rokoch 2023 až 2024 boli obdobné vozidlá obstarávané za približne 407.000 eur za kus. Predpokladané zvýšenie ceny súvisí podľa ministerstva s rastom cien technologických komponentov a celkovým inflačným vývojom v posledných rokoch. Pripomína tiež, že ide o vysoko špecializovanú techniku určenú na fungovanie v extrémnych podmienkach a vybavenú technológiami potrebnými na bezpečný zásah v teréne.