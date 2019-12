Rezort vnútra chce nakúpiť prístrojové vybavenie na analýzu DNA

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR nakúpi prístrojové vybavenie na analýzu DNA. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.847.834 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Predmetom zákazky je dodanie kompletného vybavenia na zriadenie nového laboratória na zavedenie metódy predikcie fenotypových vlastností DNA na účely trestného konania," opísalo ministerstvo. Prístroje by mali využívať pracovníci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave, Slovenskej Ľupči a Košiciach.



Súčasťou vybavenia majú byť napríklad drobné laboratórne prístroje, súbor zariadení na uchovávanie, archiváciu vzoriek a skladovanie roztokov potrebných na analýzu DNA či genetický analyzátor na fragmentačné analýzy.



Ponuky možno predkladať do 11. februára 2020. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.