Rezort vnútra chce obstarať 110 zásahových vozidiel SUV pre políciu
Vozidlá majú mať pohon 4x4 a výkon motora minimálne 150 kilowattov.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra plánuje nakúpiť 110 nových zásahových vozidiel kategórie SUV. Dostať by ich mali predovšetkým útvary pohotovostnej motorizovanej jednotky, hliadky na obvodných oddeleniach a ďalšie zložky rezortu. TASR o tom informoval hovorca ministerstva Matej Neumann. Ministerstvo predpokladá, že hodnota zákazky bude viac ako štyri milióny eur.
„Vozidlá budú využívané najmä na rýchly zásah pri mimoriadnych udalostiach, ako sú útoky na mäkké ciele, prípady násilnej trestnej činnosti, ďalej pri zabezpečovaní verejného poriadku, výkone hliadkovej služby a zásahoch v terénne náročných podmienkach. Určené sú na situácie vyžadujúce vysokú mobilitu, spoľahlivosť a schopnosť zasahovať aj mimo spevnených komunikácií. Policajné hliadky ich budú využívať v nepretržitom režime 24 hodín denne, sedem dní v týždni,“ uviedol hovorca.
Vozidlá majú mať pohon 4x4 a výkon motora minimálne 150 kilowattov. Ministerstvo si od nich sľubuje aj skrátenie dojazdových časov a efektívnejšie zásahy pri mimoriadnych udalostiach. „Bežné osobné vozidlá nezabezpečujú požadovaný výkon, odolnosť potrebnú pre zásahové situácie ani schopnosť operatívne reagovať v náročných podmienkach terénu a počasia,“ poukázal Neumann.
