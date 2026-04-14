Rezort vnútra chce posilniť povedomie o spoločenských rizikách
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR spúšťa celoslovenskú kampaň „Na vlastnej koži“, ktorá je súčasťou projektu bezpečného a odolného Slovenska. Zámerom je modernou a zážitkovou formou posilniť povedomie o spoločenských rizikách a podporiť odolnosť detí a mladých ľudí. Počas mája a júna s ňou rezort navštívi 18 miest naprieč Slovenskom. Kampaň je určená najmä žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl, zároveň však cieli aj na rodičov a pedagógov. TASR o tom informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
Kampaň sa sústreďuje na tri oblasti, ktoré výrazne ovplyvňujú život detí, rodín a komunít, a to drogy, kyberšikana a týranie zvierat. Ministerstvo vychádza z poznania, že tieto javy majú spoločné korene - anonymitu, tlak okolia, oslabovanie empatie a stratu osobnej zodpovednosti. Tradičné formy prevencie majú pritom podľa MV na mladú generáciu čoraz slabší vplyv, preto rezort volí priamy, vizuálne silný a emočne účinný prístup.
„Prevencia nemôže byť formálna ani odtrhnutá od života. Musí byť priama, silná a zrozumiteľná. Táto kampaň je postavená na zážitku, ktorý má mladého človeka zasiahnuť emóciou a ukázať mu, že ľahostajnosť či experiment môžu mať tragické následky,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Jadrom kampane je mobilný interaktívny kontajner s tromi tematickými líniami, kyberšikana - príbeh chlapca čeliaceho tlaku a výsmechu na sociálnej sieti, drogy - premena bezpečia na chaos a strata kontroly po zdanlivo malých rozhodnutiach, a týranie zvierat - silný zážitok pracujúci s tmou, zvukom a pocitom bezmocnosti. „V exteriéri budú umiestnené preventívne stany venované jednotlivým témam. Odborníci na prevenciu budú pripravení diskutovať so žiakmi, učiteľmi aj rodičmi, poskytnúť vysvetlenie a praktické odporúčania. Súčasťou kampane je aj distribúcia informačných materiálov,“ ozrejmil rezort.
Základné a stredné školy sa môžu do kampane bezplatne prihlásiť prostredníctvom online formulára, ktorý ministerstvo vnútra zverejní čoskoro. Roadšou prebehne podľa harmonogramu vo všetkých regiónoch Slovenska.
Celková cena projektu je takmer 745.000 eur. Zahŕňa nielen realizáciu kampane, ale aj výrobu a kompletné vybavenie zážitkového kontajnera, ktorý zostane vo vlastníctve ministerstva a bude využiteľný aj pri ďalších preventívnych aktivitách.
„Kampaň je postavená na jednoduchej myšlienke: štát nemá prísť až po tragédii. Má byť viditeľný skôr. Má prísť do terénu, hovoriť s deťmi, podať ruku rodičom a pomôcť školám skôr, ako sa z varovného signálu stane smrť, trauma alebo celoživotná rana,“ dodalo ministerstvo.
