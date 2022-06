Rezort vnútra chce predĺžiť dobu na doručenie OP pre deti a seniorov

Bratislava 19. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhne predĺžiť lehotu na doručenie občianskych preukazov bez podoby tváre pre deti a seniorov, ktoré majú slúžiť pre projekt eZdravie. Doklady mali občania dostať do konca roka. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytla hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová.



"Pandemická situácia a s tým súvisiace prijaté opatrenia mali dopad aj na výrobu a distribúciu dokladov, ktorá sa v tejto súvislosti spomalila. Vzhľadom na aktuálny enormný dopyt po štandardných dokladoch a plynulosť procesov ministerstvo vnútra navrhne túto lehotu predĺžiť," uviedla hovorkyňa.



Pre projekt eZdravie je potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov starších ako 65 rokov. "Dosiaľ sme vydali viac ako 245.000 dokladov. Občianske preukazy bez podoby tváre personalizuje Národné personalizačné centrum a následne sú distribuované prostredníctvom Slovenskej pošty," priblížila Eliášová. Dodala, že rýchlosť vybavenia daného procesu je vo veľkej miere závislá aj od spolupráce s Národným centrom zdravotníckych informácií.



Občiansky preukaz bez podoby tváre má slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Preukaz je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, no neobsahuje fotografiu a podpis držiteľa. Rezort doklady vydáva a doručuje bezplatne.