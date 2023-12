Rezort vnútra chce ukončiť zmluvu dvojakého občianstva s Ruskom z 1981

Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje ukončiť platnosť Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva ratifikovanej v roku 1981. Zmluva sa v praxi uplatňuje len zo strany Slovenska voči Rusku. Rezort upozorňuje, že viaceré jej ustanovenia sú v rozpore s medzinárodnými dokumentmi a slovenskou legislatívou. Materiál je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Deti narodené rodičom, z ktorých jeden je štátnym občanom Slovenskej republiky a druhý štátnym občanom Ruskej federácie, sú na základe zmluvy zbavené jedného z občianstiev, čo je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky," argumentoval rezort. Dokument nie je v súlade ani so zákonom o štátnom občianstve Slovenskej republiky.



Ustanovenia zmluvy sú tiež podľa MV SR v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z Európskeho dohovoru o občianstve z roku 1997, ktorého zmluvnou stranou je aj Slovenská republika. Rovnako je v nesúlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Ako zdôvodnilo ministerstvo, nikto nemôže byť svojvoľne zbavený svojho štátneho občianstva ani práva na zmenu štátneho občianstva.



Predmetom zmluvy je nadobúdanie, respektíve voľba štátneho občianstva u detí rodičov, z ktorých jeden je štátnym občanom Slovenskej republiky a druhý štátnym občanom Ruskej federácie. Účelom zmluvy je zamedziť vzniku dvojakého občianstva detí narodených rodičom, z ktorých jeden je štátnym občanom Slovenskej republiky a druhý štátnym občanom Ruskej federácie.



Ukončenie platnosti zmluvy musí odobriť vláda, parlament aj prezidentka.