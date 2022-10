Rezort vnútra chce úsporu reguláciou teploty i ďalšími opatreniami

Bratislava 16. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR plánuje v rámci plánu opatrení na zníženie spotreby energií od 1. novembra znížiť teplotu v kanceláriách, zasadačkách a spoločných priestoroch na 19 stupňov Celzia. V ostatných miestnostiach, ako sú chodby, schodištia či toalety, budú radiátory nastavené na najnižšiu úroveň. Rezort prijíma aj ďalšie kroky, ich dodržiavanie sa bude priebežne kontrolovať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Dbáme na to, aby radiátory neboli ničím kryté a všade tam, kde je to možné, budú za radiátory nainštalované odrazové izolačné panely. V medziach rozpočtových možností pristupujeme k izolácii tepelných rozvodov a hydraulicky vyvažujeme tepelné sústavy," načrtla hovorkyňa. Mimo pracovného času a v prípade práce z domu sa má dôsledne dodržiavať útlmový režim vykurovania.



Zamestnancom striktne zakázali používať elektrické ohrievače. Chladničky, varné kanvice či mikrovlnky môžu podľa stanoviska používať len v spoločných priestoroch, napríklad v kuchynkách či na sekretariátoch. Odporúča sa tiež používať lokálne osvetlenie, napríklad stolné lampy.



Osvetlenia a spotrebiče sa majú vypínať pri odchode z kancelárie dlhšom ako 15 minút. "Zažínať svetlá na chodbách možno len pri zníženej viditeľnosti. Obdobne sa postupuje aj pri vonkajšom osvetlení, ktoré sa obmedzuje len na nevyhnutné lokality, ako sú vstupy či únikové priestory," vysvetlila hovorkyňa.



Úsporné opatrenia pripomínajú aj oznamy. Dodržiavanie sa bude priebežne kontrolovať. "Správcovia budov budú raz mesačne predkladať ekonomickej sekcii prehľad úspor vyhodnotený v kilowatthodinách pri elektrine, plyne i vykurovaní," doplnila Eliášová.



Vláda koncom septembra schválila materiál obsahujúci opatrenia, ktoré si majú jednotlivé orgány verejnej správy nakombinovať podľa svojich špecifických podmienok. Každý úrad má však dosiahnuť cieľ znížiť v období 1. októbra 2022 až 30. apríla 2023 spotrebu energií v porovnaní s obdobím od októbra 2019 do apríla 2020 minimálne o 15 percent.