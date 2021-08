Rezort vnútra chce záťaž v Chemko Strážske napraviť zákonným postupom

Bratislava 20. augusta (TASR) – Súčasnú environmentálnu záťaž v Chemko Strážske nemožno napraviť nezákonným postupom. Ministerstvo vnútra (MV) SR to uviedlo v reakcii na kritiku od predsedu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu (Sme rodina). Ten spolu so starostami obcí regiónu v piatok upozornili na nečinnosť niektorých ministerstiev v riešení environmentálnej záťaže na Zemplíne.



„Je zarážajúce, že teraz, keď sa finalizujú prípravy likvidácie sudov s nebezpečným materiálom, sa rezortu vnútra dostáva množstvo neodbornej kritiky z úst niektorých starostov, ktorí sami dlhé roky nevenovali problematike náležitú pozornosť, a ktorých súčasné vyjadrenia zároveň dokazujú, že nerozumejú správnosti a zákonnosti jednotlivých postupov,“ podotklo MV SR v stanovisku, ktoré TASR poskytla Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru tohto rezortu.



Ministerstvo upozornilo, že spolu s envirorezortom a miestnou samosprávou v prvej etape pracovali na obstaraní potrebnej techniky, rokovali o podmienkach vstupu na súkromný pozemok a tiež o prenájme parciel na uskladnenie zabezpečeného odpadu. „Je potrebné si uvedomiť, že táto desaťročia neriešená environmentálna záťaž je obrovského rozsahu a presahuje viaceré okresy a kraje, čo si vyžaduje komplexný prístup,“ podotkli.



MV SR uzatvorilo zmluvu so Slovenskou technickou univerzitou, ktorá bude odborným garantom pre likvidáciu PCB látok z kontaminovanej oblasti. „MV SR ďalej zabezpečilo všetko materiálno-technické vybavenie, ktoré je momentálne uskladnené na Záchrannej brigáde v Humennom a rezort je pripravený začať so sanačnými prácami,“ doplnili.



V procese prípravy prvej etapy sa problematické ukázali obmedzené možnosti dočasného uskladnenia kontajnerov s nebezpečným odpadom. „Rezort vnútra momentálne čaká na vydanie povolenia na nakladanie s odpadom od Okresného úradu Michalovce – odbor životného prostredia, o ktoré musí požiadať správca konkurznej podstaty Chemko Slovakia, a. s., v likvidácii,“ podotkli.



Pod mimoriadnu situáciu vyhlásenú ešte začiatkom roka 2020 sa malo podľa Karahutu zaradiť aj odkalisko Poša. „Odkalisko Poša nie je identifikované ako miesto mimoriadnej udalosti. Opatrenia na zabezpečenie realizácie kontrolného vrtu, zastavenie a filtrovanie výtoku z odkaliska do Kyjevského potoka nie sú v kompetencii MV SR a nie sú ani súčasťou opatrení vlády SR v rámci realizácie prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie," reagovalo ministerstvo.



Karahuta spolu so starostami obcí regiónu v piatok upozornili na nečinnosť niektorých ministerstiev v riešení environmentálnej záťaže. O probléme chce Karahuta hovoriť na koaličnej rade, ktorá by sa mohla podľa jeho slov konať 30. augusta.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom minulého roka aj majiteľ susedných pozemkov.