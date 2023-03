Rezort vnútra chce znížiť administratívnu záťaž pri udelení pobytu

Bratislava 24. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR chce znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov o udelenie pobytu. Navrhuje preto upraviť podmienky a náležitosti potrebné k podaniu žiadosti. S cieľom zefektívniť konanie by chcelo tiež jednoznačnejšie definovať niektoré procedurálne postupy policajného útvaru. V novele zákona o pobyte cudzincov, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, tiež prináša zmeny vyplývajúce z praxe.



Do národnej legislatívy sa majú tiež aplikovať nové európske smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. Návrh zohľadňuje aj odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie z hodnotenia Slovenskej republiky v roku 2019 týkajúce sa oblasti návratov štátnych príslušníkov tretích krajín z územia Slovenskej republiky. "Táto časť návrhu bola v roku 2022 v samostatnom legislatívnom procese, avšak dňa 8. novembra 2022 nebola schválená plénom Národnej rady Slovenskej republiky v treťom čítaní," pripomenul rezort.



Zatraktívniť by sa mali aj modré karty pre potreby využívania na trhu práce. V zákone o správnych poplatkoch sa má zvýšiť poplatok za vydanie dokladu o pobyte, keďže sa bude doručovať na adresu žiadateľa.