Rezort vnútra deklaroval, že chce platové pomery policajtov riešiť
Odborárom sa nepáči ani to, že najnižšie tarify zamestnancov štátnej sféry, napríklad hasičov, sú už pod hranicou minimálnej mzdy.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra deklaruje, že chce v tomto roku riešiť platové pomery policajtov. Podľa jeho hovorcu Mateja Neumanna si je rezort vedomý negatívnych dosahov konsolidácie. Neumann to uviedol pre TASR v reakcii na odborové zväzy bezpečnostných a záchranných zložiek, ktoré upozornili na zníženie reálnych platov policajtov či hasičov. Doplnil, že vzhľadom na konsolidáciu to v roku 2025 nebolo možné.
Odborový zväz polície v SR upozornil spolu s ďalšími odborármi iných bezpečnostných či záchranných zložiek na zníženie reálnych platov príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru či Zboru väzenskej a justičnej stráže. Môže za to zvýšené odvodové zaťaženie platné od tohto roka. Podľa predsedu policajných odborov Petra Jakubíka klesli na ministerstve vnútra v januári čisté mzdy policajtov či hasičov o desiatky až stovky eur.
