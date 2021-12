Rezort vnútra: Pracujeme na reforme verejnej správy, funguje i komisia

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra ako gestor problematiky verejnej správy tvrdí, že pracuje na jej reforme. Reagovalo tak na výzvy Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia samosprávnych krajov SK8, ktoré po reforme volajú a žiadajú úpravu rozdelenia kompetencií medzi vládu, kraje a obce.



Na základe programového vyhlásenia vlády bola ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO) zriadená komisia pre prípravu reformy verejnej správy. "Úlohou komisie je okrem iného posúdiť tak možnosti zmeny územnosprávneho členenia SR, ako aj možnosti zmeny štruktúry kompetencií jednotlivých súčastí verejnej správy," uviedlo pre TASR ministerstvo. Podotýka však, že musí zohľadňovať dlhodobý záujem celej spoločnosti a zohľadniť kapacitu jednotlivých súčastí verejnej správy pri plnení zverených úloh.



Rezort zároveň eviduje aj dokument ÚMS Dozrel čas na zmeny, ktorý obsahuje všetky požiadavky v oblasti reformy verejnej správy smerom k centrálnej vláde a politickým stranám vrátane návrhov na zmenu volebného systému. "Vzhľadom na závažnosť zmien, ktoré reforma verejnej správy môže priniesť, k nej pristupujeme s náležitou pozornosťou a pokorou. Všetky odporúčania, ktoré komisia pre reformu verejnej správy vypracuje, budú podložené aktuálnymi údajmi," skonštatovalo ministerstvo.



Pokiaľ ide o otázky zmeny volebného systému, minister vnútra rovnako ako v prvom prípade vymenoval pracovnú skupinu, ktorá je zložená zo zástupcov poslaneckých klubov strán vládnej koalície. Pracovná skupina, ktorá už má svoje prvé zasadnutie za sebou, má podľa ministerstva priniesť odporúčania pre možnosti volebného systému, ako aj konkrétnych systémovejších úprav volebného zákona.



ÚMS v uplynulých dňoch vyhlásila, že Slovensko potrebuje decentralizáciu a aby čo najviac právomocí, verejných financií, a tým aj zodpovednosti odovzdala centrálna vláda do rúk miest a obcí. Hovorí o úprave deľby kompetencií, ale aj zmeny územnosprávneho usporiadania, zmeny financovania a volebného systému.



Po decentralizácii volá aj združenie SK8. Aj ono navrhuje úpravu rozdelenia kompetencií s tým, že samosprávne kraje sú pripravené prevziať kompetencie okresných úradov v ich sídlach. Predsedovia samosprávnych krajov navrhujú aj zvýšenie finančnej autonómie krajov prostredníctvom zavedenia ich viaczdrojového financovania. Na spoločnom postupe v príprave a tvorbe legislatívy, ktorá sa dotýka miestnej územnej a regionálnej samosprávy na Slovensku, sa SK8 dohodlo so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS).



ZMOS koncom októbra ohlásil prípravu veľkej petície, aby sa na Slovensku nahradil jeden volebný obvod pre parlamentné voľby viacerými volebnými obvodmi. Zámerom je, aby si občania mohli do Národnej rady SR zvoliť poslancov z regiónov, ktorých poznajú a ktorí dokážu riešiť potreby konkrétnej časti Slovenska.