Rezort vnútra do polovice júna registroval 6 obetí obchodníkov s ľuďmi

Bratislava 20. júla (TASR) - Za necelých prvých šesť mesiacov roka 2024 registrovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR šesť slovenských obetí obchodníkov s ľuďmi. Išlo o päť žien a jedného muža. Vyplýva to zo štatistík rezortu. Pre TASR to povedal hovorca MV SR Matej Neumann.



V minulom roku rezort zaregistroval 34 obetí. Boli nimi väčšinou ženy (74 percent). Od roku 2O15 do konca minulého roka evidovalo ministerstvo 430 obetí. Šesťdesiat percent z nich boli ženy.



Medzi obeťami týchto trestných činov sú aj deti. V rokoch 2015 až 2023 ich bolo 98, teda 23 percent z celkového počtu slovenských obetí. Rezort vnútra o aktivitách obchodníkov s ľuďmi informuje aj v informačných brožúrach. "Páchateľmi - obchodníkmi s deťmi - sú takmer výlučne rodinní príslušníci, členovia komunity alebo často aj samotní rodičia, ktorí sa podieľajú na procese verbovania alebo dieťa priamo vykorisťujú," píše ministerstvo k obchodu s deťmi v jednej z brožúr.



Najčastejším cieľom obchodníkov v týchto rokoch bolo sexuálne vykorisťovanie obetí. Dominantné je aj pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie alebo nútený sobáš. Medzi dôvodmi ministerstvo registruje aj nútené páchanie trestnej činnosti, detskú prostitúciu či nezákonné adopcie.



Väčšina páchateľov obchodovania s ľuďmi sú muži. Rezort vnútra eviduje za spomínaných osem rokov 338 páchateľov. Viac ako 210 z nich boli muži (63 percent).



Rezort vnútra nedávno upozornil, že riziko stretnutia sa s obchodníkmi s ľuďmi v lete stúpa. Odporúča preto preveriť si každú ponuku práce alebo pobytu. Informácie o tom, kam sa osoba chystá vycestovať a čo od cesty očakáva, by mali vedieť jej blízki.