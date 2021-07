Rezort vnútra: Dovolenku naplánujte, skontrolujte si nielen doklady

Bratislava 18. júla (TASR) - Cestu na dovolenku je potrebné si naplánovať v dostatočnom predstihu. Skontrolovať si treba platnosť dokladov i technický stav vozidla. Dovolenkári by si mali tiež overiť aktuálne protiepidemické opatrenia, a to nielen v cieľovej destinácii, ale aj v krajinách, cez ktoré budú prechádzať. Vyplýva to z odporúčaní, ktoré na sociálnej sieti zverejnilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.



"V prvom rade plánujte. A to v dostatočnom predstihu. Čas odchodu aj trvanie cesty, trasu, oddych," upozorňuje rezort vnútra. Aktuálne protipandemické opatrenia si možno skontrolovať na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Ešte pred cestou treba skontrolovať technický stav vozidla, najmä chladiacu sústavu a klimatizáciu vozidla, ak je ňou vozidlo vybavené. "Počas jazdy priebežne sledujte kontrolku teploty vody v chladiči. Ak sa blíži k bodu varu, čiže 100 stupňov Celzia, je čas na prestávku. Otvorte kapotu motora a nechajte ho trochu vychladnúť, samozrejme, nie na priamom slnku," vysvetľuje MV SR. Varuje však pred dotykom viečka nádrže s chladiacou kvapalinou, bude horúca.



Pri ceste do zahraničia autom môže byť užitočný plánovač, v ktorom sú uvedené dni a cestné ťahy či smery najväčšej očakávanej hustoty cestnej premávky. "Stále platí, že najzaťaženejšie dni v doprave sú piatok, sobota a tie dni, keď sa menia turnusy, teda na začiatku mesiaca, v strede a na konci mesiac," radí ministerstvo. Dlhé kolóny sa môže vyskytnúť najmä na hraničných priechodoch a zjazdoch z diaľnic.



V prípade nehody v zahraničí sa postupuje rovnako ako na Slovensku, pripomína ministerstvo. Vykonať treba všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, obliecť si reflexnú vestu a postaviť výstražný trojuholník. Zároveň treba upovedomiť políciu a počkať na jej príchod.