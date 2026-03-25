Rezort vnútra eviduje spomalenie systémov, na náprave pracuje

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Viaceré systémy ministerstva vnútra sú spomalené pre neočakávanú technickú komplikáciu zaznamenanú v súvislosti s údržbou infraštruktúry. Rezort na náprave intenzívne pracuje. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.

Obmedzenie sa podľa neho týka poskytovania služieb klientskych centier a oddelení dokladov. „Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme,“ uviedol hovorca.
