Rezort vnútra eviduje spomalenie systémov, na náprave pracuje
Obmedzenie sa týka poskytovania služieb klientskych centier a oddelení dokladov. Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme, uviedol hovorca.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Viaceré systémy ministerstva vnútra sú spomalené pre neočakávanú technickú komplikáciu zaznamenanú v súvislosti s údržbou infraštruktúry. Rezort na náprave intenzívne pracuje. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
Obmedzenie sa podľa neho týka poskytovania služieb klientskych centier a oddelení dokladov. „Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme,“ uviedol hovorca.
