Rezort vnútra: Extrémizmus bol v posledných rokoch výraznejší

Bratislava 19. septembra (TASR) - Extrémistické postoje, prejavy a činy boli v rokoch 2020 a 2021 výraznejšie ako v predchádzajúcom období. K zvýšeniu počtu extrémistických prejavov vo veľkej miere prispeli dezinformácie. Dôležitú úlohu pri šírení naratívov pravicových extrémistických subjektov a mobilizácii ich sympatizantov zohrával online priestor. Vyplýva to z Monitorovacej správy o stave extrémizmu v Slovenskej republike za obdobie rokov 2020 a 2021, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Trestná činnosť extrémizmu v roku 2020 medziročne vzrástla o 28,4 percenta. V roku 2021 počet trestných vecí a začatých trestných stíhaní poklesol, značne sa však zvýšil pomer obvinených osôb k počtu trestných stíhaní. Až polovica trestných činov extrémizmu, v ktorých polícia začala vlani trestné stíhanie, bola spáchaná prostredníctvom e-mailu či internetu. "Medzi najfrekventovanejšie extrémistické trestné činy v sledovanom období patrili trestné činy prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, trestné činy rozširovania extrémistického materiálu a trestné činy prechovávania extrémistického materiálu," priblížila správa.



Pravicový extrémizmus zostáva najdominantnejšou formou extrémizmu na území SR. Zastupujú ho predovšetkým ultranacionalistické politické subjekty. V ich prejavoch zaznamenali podľa správy rôzne podprahové a skryté prejavy intolerancie, ktoré sa prejavovali najmä v rámci kritických postojov voči vláde SR, zákonodarnému zboru, členstvu SR v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Výraznejšie prejavy intolerancie boli viditeľné najmä v individuálnych prejavoch osôb, ktoré inklinujú k extrémistickým ideológiám, vo forme popierania holokaustu, glorifikácie slovenského vojnového štátu či poukazovania na problematické spolunažívanie s rómskou menšinou.



"Tieto tendencie sa v zvýšenej miere odzrkadlili v roku 2020 na pomere začatých trestných stíhaní pre trestné činy extrémizmu spáchaných formou nenávistných prejavov (35,7 percenta) pre trestné činy hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Smerované boli najmä voči židom (viac než päťnásobný nárast v porovnaní s rokom 2019), ale aj voči ďalším skupinám obyvateľstva, konkrétne Rómom, v menšej miere migrantom či jednotlivcom, ako George Soros a Bill Gates," uvádza sa v správe.



V roku 2020 došlo podľa materiálu k enormnému nárastu šírenia konšpiračných a dezinformačných naratívov prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a telekomunikačných kanálov. Týkali sa príčin vypuknutia pandémie, spôsoboch šírenia vírusu, ako aj o možnostiach jeho využitia ako biologickej zbrane. Správa upozorňuje, že konšpiračné presvedčenia môžu prispieť k radikalizácii smerujúcej k niektorej z foriem extrémizmu.



"Výzvou aj pre SR je potreba posilnenia ochrany maloletých v online priestore, podpora kritického myslenia a odolnosti voči extrémnym ideológiám," konštatuje správa. Ako zdôvodnili autori, pravicové extrémistické hnutia naberajú na sile a rôznorodosti nielen doma, ale aj v zahraničí. Znepokojenie vyvoláva, že v zahraničí nové ideológie nachádzajú odozvu predovšetkým u mladej generácie, a to najmä vďaka ich propagande sofistikovane šírenej vo virtuálnom priestore.