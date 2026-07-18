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Rezort vnútra: Hasiči vo Veľkých Kapušanoch majú novú garáž

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Na archívnej snímke budova, v ktorej sídli Ministerstvo vnútra SR na Pribinovej ulici v Bratislave. Foto: TASR Jaroslav Novák

Hasičská stanica vo Veľkých Kapušanoch je jednou z troch staníc patriacich pod Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach. Ďalšie sídlia v Michalovciach a Sobranciach.

Autor TASR
Veľké Kapušany 18. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vo Veľkých Kapušanoch majú nové priestory na garážovanie zásahovej techniky. Novú trojgaráž im v sobotu slávnostne odovzdal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ako TASR informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, investícia dosiahla takmer 583.000 eur.

Hasiči vo Veľkých Kapušanoch dlhodobo zápasili s nedostatočnými priestormi na garážovanie techniky. Som rád, že sa tento problém podarilo vyriešiť, pretože je to investícia do bezpečnosti celého regiónu a do profesionálov, ktorí každý deň vo dne v noci chránia životy, zdravie aj majetok ľudí. A pri svojej službe neraz riskujú vlastnú bezpečnosť,“ uviedol Šutaj Eštok.

Výstavba garáže patrila medzi záväzky, ktoré vyplynuli z výjazdového rokovania vlády v roku 2024. Projekt zahŕňal výstavbu objektu trojgaráže v areáli stanice, nové spevnené plochy, záložný elektrický zdroj a oplotenie pozemku. V budove sa nachádzajú aj skladové priestory na hasičské príslušenstvo.

Hasičská stanica vo Veľkých Kapušanoch je jednou z troch staníc patriacich pod Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach. Ďalšie sídlia v Michalovciach a Sobranciach.

Rezort zároveň odovzdal Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Zatín cisternovú automobilovú striekačku Iveco 4x2, ktorá predtým slúžila profesionálnym hasičom. Vozidlo má posilniť akcieschopnosť dobrovoľného zboru pri požiaroch a ďalších mimoriadnych udalostiach.

Obce a mestá, ktoré zriaďujú dobrovoľné hasičské zbory, sa môžu zapojiť aj do dotačných výziev ministerstva zameraných na nákup vybavenia a modernizáciu hasičských zbrojníc. Rezort na tento účel vyčlenil štyri milióny eur.
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