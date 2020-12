Rezort vnútra hľadá dodávateľa čistopisov dokladov

Bratislava 14. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na vývoj, výrobu a dodávku čistopisov dokladov. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 57,09 milióna eur bez DPH. S úspešným uchádzačom uzavrie rezort rámcovú zmluvu na sedem rokov. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Víťaz súťaže bude zabezpečovať čistopisy dokladov. Rezort odhaduje, že ročne by mohlo ísť napríklad o 700.000 kusov občianskych preukazov, 5000 kusov služobných preukazov, 150.000 vodičských preukazov, ale aj 470.000 kusov cestovných pasov, 700 diplomatických pasov, 500 kusov cudzineckých pasov a ďalších typov dokladov.



"Množstvo bude spresňované podľa potrieb verejného obstarávateľa, aktuálneho stavu skladových zásob a reálneho vývoja požiadaviek občanov SR v realizačných zmluvách uzatvorených na základe rámcovej dohody, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, a to počas 84 mesiacov, respektíve do vyčerpania finančného limitu," uvádza sa v súťažných podkladoch. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 18. januára.