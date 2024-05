Rezort vnútra: Hlas bude platný, aj keď volič odovzdá prázdny lístok

Bratislava 25. mája (TASR) - Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) môžu Slováci krúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič odovzdá neupravený hlasovací lístok. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR. Eurovoľby sa budú konať o dva týždne, v sobotu 8. júna.



Volič dostane od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky. Hlasuje sa za plentou. Volič si vyberie jeden lístok s preferovaným politickým subjektom, ktorý vloží do obálky buď bez úprav, alebo zakrúžkuje poradové číslo jedného alebo dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží do obálky a následne do volebnej schránky. Na tzv. prekrúžkovanie je podľa MV potrebné získať aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre stranu alebo koalíciu.



"Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov," ozrejmil hovorca MV Matej Neumann.



Slováci si budú v eurovoľbách vyberať 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandiduje 23 politických strán a jedna koalícia.