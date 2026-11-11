< sekcia Slovensko
Rezort vnútra: Hodnotenie potvrdilo prínos telových kamier
Využívanie telových kamier je podľa útvaru v európskych krajinách štandardom, znižuje agresivitu pri zásahoch a zvyšuje dôveru v políciu.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Vybavenie poriadkovej polície telovými kamerami prispeje k zvýšeniu bezpečnosti policajtov aj občanov pri zásahoch a je krokom k zvýšeniu dôvery v políciu. Uviedol to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR vo svojom hodnotení. Využívanie telových kamier je podľa útvaru v európskych krajinách štandardom, znižuje agresivitu pri zásahoch a zvyšuje dôveru v políciu. Ministerstvo vnútra (MV) SR informovalo TASR, že odporúčania ÚHP zohľadní pri ďalšej príprave projektu.
„Rezort projekt pripravuje tak, aby štát kupoval len to, čo sa v praxi osvedčí postupne, po fázach a s overením prínosov,“ informoval hovorca MV SR Matej Neumann. Polícia telové kamery testuje v praxi od júna 2025 v Bratislave a Košiciach a porovnala pri tom kamery štyroch výrobcov.
Hovorca priblížil, že rámcová zmluva určuje najvyšší možný rozsah, nie objem, ktorý sa naozaj nakúpi. Samotné telové kamery s príslušenstvom tvoria z celkového odhadu 12 miliónov eur.
Projekt Bezpečnostného videoanalytického dohľadového centra štátu je rozdelený na fázy. V prvej dostanú kamery policajti poriadkovej a dopravnej polície, ktorí sú denne v kontakte s ľuďmi. Analytické pracoviská vzniknú najprv v pilotnej prevádzke. Ďalšie rozširovanie príde na rad až po tom, čo sa prínosy preukážu v praxi. Počíta s tým štúdia ministerstva a rovnaký postup odporúča aj ÚHP.
Prvá fáza pre potreby Policajného zboru vyjde podľa hodnotenia na 105 miliónov eur na desať rokov vrátane prevádzky. „Odhad 289 miliónov eur zodpovedá plnému rozsahu rámcovej zmluvy na desať rokov vrátane prevádzkových a personálnych výdavkov, nejde o jednorazový nákup ani o záväzok vyčerpať celú sumu,“ priblížil hovorca. Projekt chce ministerstvo financovať aj z európskych štrukturálnych fondov v novom programovacom období.
„Projekt nepočíta s plošným sledovaním. S analytikou v reálnom čase sa ráta len vo vzťahu ku konkrétnej osobe alebo hrozbe a pokročilé analytické nástroje ministerstvo obstará až po overení, že ich využívanie je v súlade s platnou legislatívou,“ uviedol Neumann. Dodal, že odporúčania ÚHP ministerstvo zohľadní pri ďalšej príprave projektu. Súťaž zatiaľ nevyhlásili, dodávateľa aj konečnú cenu určí jej výsledok.
„Rezort projekt pripravuje tak, aby štát kupoval len to, čo sa v praxi osvedčí postupne, po fázach a s overením prínosov,“ informoval hovorca MV SR Matej Neumann. Polícia telové kamery testuje v praxi od júna 2025 v Bratislave a Košiciach a porovnala pri tom kamery štyroch výrobcov.
Hovorca priblížil, že rámcová zmluva určuje najvyšší možný rozsah, nie objem, ktorý sa naozaj nakúpi. Samotné telové kamery s príslušenstvom tvoria z celkového odhadu 12 miliónov eur.
Projekt Bezpečnostného videoanalytického dohľadového centra štátu je rozdelený na fázy. V prvej dostanú kamery policajti poriadkovej a dopravnej polície, ktorí sú denne v kontakte s ľuďmi. Analytické pracoviská vzniknú najprv v pilotnej prevádzke. Ďalšie rozširovanie príde na rad až po tom, čo sa prínosy preukážu v praxi. Počíta s tým štúdia ministerstva a rovnaký postup odporúča aj ÚHP.
Prvá fáza pre potreby Policajného zboru vyjde podľa hodnotenia na 105 miliónov eur na desať rokov vrátane prevádzky. „Odhad 289 miliónov eur zodpovedá plnému rozsahu rámcovej zmluvy na desať rokov vrátane prevádzkových a personálnych výdavkov, nejde o jednorazový nákup ani o záväzok vyčerpať celú sumu,“ priblížil hovorca. Projekt chce ministerstvo financovať aj z európskych štrukturálnych fondov v novom programovacom období.
„Projekt nepočíta s plošným sledovaním. S analytikou v reálnom čase sa ráta len vo vzťahu ku konkrétnej osobe alebo hrozbe a pokročilé analytické nástroje ministerstvo obstará až po overení, že ich využívanie je v súlade s platnou legislatívou,“ uviedol Neumann. Dodal, že odporúčania ÚHP ministerstvo zohľadní pri ďalšej príprave projektu. Súťaž zatiaľ nevyhlásili, dodávateľa aj konečnú cenu určí jej výsledok.