Rezort vnútra: Hraničná polícia dostane systém bezpilotných lietadiel

Bratislava 7. decembra (TASR) - Hraničná a cudzinecká polícia dostane nový systém bezpilotných lietadiel za 2,028 milióna eur s DPH. Projekt bude spolufinancovaný z eurofondov. Vyplýva to zo zmluvy medzi Ministerstvom vnútra (MV) SR a spoločnosťou Primoco UAV Defence, zverejnenej v centrálnom registri zmlúv.



Ako vyplýva zo zmluvy, systém na posilnenie kontroly hraníc sa má skladať z dvoch bezpilotných lietadiel s pevným krídlom, pozemnej riadiacej stanice, modulu dátového spojenia so zariadením na prenos signálu a dvoch multisenzorových kamerových platforiem. Obsahovať má aj logistické zabezpečenie pre prevádzku jedného lietadla na 800 letových hodín. Súčasťou zákazky je aj výcvikový program pre sedem pilotov a dvoch mechanikov.



Tovar by mal byť dodaný najneskôr do šiestich mesiacov riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach.