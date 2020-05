Rezort vnútra informoval, že eKaranténa má takmer 2000 používateľov

Bratislava 26. mája (TASR) - Slovensko evidovalo v utorok k 15.00 h takmer 2000 používateľov aplikácie eKaranténa, ktorí prekročili hranice alebo boli prepustení do domácej karantény. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov.



"Aktuálne je už 1613 ľudí doma," priblížil.



Testovaciu prevádzku tzv. smart či inteligentnej karantény štát spustil v sobotu (23. 5.) večer na hraničnom priechode Petržalka-Berg. Postupne pribúdajú ďalšie priechody. Aplikácia sa dá zatiaľ stiahnuť len do mobilov s operačným systémom Android, spoločnosť Google ju už medzičasom schválila. Do iPhonu bude možné aplikáciu stiahnuť až po jej schválení spoločnosťou Apple.