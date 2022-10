Rezort vnútra: Integrované bezpečnostné centrá plánujú aj v Košiciach

Bratislava 15. októbra (TASR) - V Košiciach, Banskej Bystrici a v Nitre majú vzniknúť integrované bezpečnostné centrá (IBC). Dve z nich budú financované z plánu obnovy, skolaudované majú byť v roku 2026. Vznik centra v Nitre bude závisieť od možností štátneho rozpočtu. Zámerom do budúcnosti je vybudovať IBC v každom kraji. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Pracovisko vytvorí vhodné prostredie pre hasičov, záchranárov, policajtov a zamestnancov v štátnej službe na rýchle reagovanie a adresné riešenia na krízové situácie rôzneho druhu. Dislokáciou pracovísk rôznych útvarov a zložiek integrovaného záchranného systému na úrovni kraja na jednom mieste sa zároveň vytvorí predpoklad pre dlhodobé úspory z rozsahu využívaním rovnakých priestorov a infraštruktúry," priblížila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Ministerstvo očakáva tiež vyššiu úroveň odolnosti a kvality služieb v tiesni pre občanov.



V pláne obnovy je na zámer vyčlenených vyše 31 miliónov eur bez DPH, ráta sa s vybudovaním dvoch IBC. Centrum v Nitre sa má financovať podľa možností čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu respektíve mimorozpočtových prostriedkov. Výška nákladov bude známa až po vypracovaní projektovej dokumentácie.



Vypracovanie projektovej dokumentácie a získanie stavebného povolenia pre IBC v Košiciach a Banskej Bystrici je plánované do konca roka 2023 a kolaudácia v druhom štvrťroku 2026, v súlade s harmonogramom systému implementácie plánu obnovy.



Mesto Košice a MV SR tento týždeň podpísali Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu vybudovania nového integrovaného bezpečnostného centra. Nitrianski poslanci zároveň na svojom októbrovom rokovaní rozhodli o predaji pozemku pod budúcim integrovaným bezpečnostným centrom.



V súčasnosti funguje v budovách okresných úradov v sídle kraja osem koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému spolu s operačnými strediskami Hasičského a záchranného zboru a Záchrannej zdravotnej služby. "Cieľom výstavby IBC v Košiciach, Banskej Bystrici a Nitre je ich presun do samostatných budov s ohľadom na ich unifikáciu a priestorové potreby, ktoré sú väčšie ako okresné úrady dokážu zabezpečiť," vysvetlil rezort.