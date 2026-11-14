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Rezort vnútra: Je dôležité nájsť riešenie chrániace zamestnancov
Odborový zväz polície SR (OZPSR) ocenil prístup vedenia ministerstva v čase, kedy sa na celoštátne úrovni dohodu nájsť zatiaľ nepodarilo.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR)- Ministerstvo vnútra (MV) SR pokladá za dôležité nájsť funkčné riešenie pre čo najlepšie pracovné podmienky zamestnancov rezortu aj v čase a stave, keď chýba dohoda na celoštátnej úrovni. MV to uviedlo v reakcii na v piatok (13.11.) oznámenú dohodu o dodatku ku kolektívnej zmluve na roky 2025 - 2026, ktorú ministerstvo podpísalo s odbormi pôsobiacimi v rámci rezortu.
„Považujeme za správne, aby sme v rámci našich možností chránili sociálne istoty zamestnancov aj počas neukončených rokovaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, a to aj s ohľadom na postupné zrovnoprávňovanie podmienok medzi štátnymi zamestnancami a zamestnancami vykonávajúcimi práce vo verejnom záujme v podmienkach rezortu,“ zdôraznil hovorca MV Matej Neumann.
Pre zamestnancov rezortu podpísaný dodatok zabezpečuje v prípade neuzavretia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dva ďalšie dni pracovného voľna s náhradou mzdy do konca roka 2026, zvýšenie odstupného i odchodného o jeden funkčný plat alebo priemerný mesačný zárobok nad rámec nárokov dohodnutých v rezortnej kolektívnej zmluve.
Odborový zväz polície SR (OZPSR) ocenil prístup vedenia ministerstva v čase, kedy sa na celoštátne úrovni dohodu nájsť zatiaľ nepodarilo. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenie samosprávnych krajov Slovenska (SK8) podmieňujú svoj súhlas s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa otázkou financovania samospráv. „Rozumieme rozpočtovým problémom samospráv, no tie by nemali byť dôvodom na obmedzovanie sociálnych istôt ich zamestnancov. Vyzývame preto ZMOS a SK8, aby aj voči vlastným zamestnancom prejavili sociálnu zodpovednosť,“ uviedli policajní odborári.
„Považujeme za správne, aby sme v rámci našich možností chránili sociálne istoty zamestnancov aj počas neukončených rokovaní o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, a to aj s ohľadom na postupné zrovnoprávňovanie podmienok medzi štátnymi zamestnancami a zamestnancami vykonávajúcimi práce vo verejnom záujme v podmienkach rezortu,“ zdôraznil hovorca MV Matej Neumann.
Pre zamestnancov rezortu podpísaný dodatok zabezpečuje v prípade neuzavretia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dva ďalšie dni pracovného voľna s náhradou mzdy do konca roka 2026, zvýšenie odstupného i odchodného o jeden funkčný plat alebo priemerný mesačný zárobok nad rámec nárokov dohodnutých v rezortnej kolektívnej zmluve.
Odborový zväz polície SR (OZPSR) ocenil prístup vedenia ministerstva v čase, kedy sa na celoštátne úrovni dohodu nájsť zatiaľ nepodarilo. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združenie samosprávnych krajov Slovenska (SK8) podmieňujú svoj súhlas s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa otázkou financovania samospráv. „Rozumieme rozpočtovým problémom samospráv, no tie by nemali byť dôvodom na obmedzovanie sociálnych istôt ich zamestnancov. Vyzývame preto ZMOS a SK8, aby aj voči vlastným zamestnancom prejavili sociálnu zodpovednosť,“ uviedli policajní odborári.