Rezort vnútra je pripravený reagovať na nový variant koronavírusu

Bratislava 26. novembra (TASR) - Rezort vnútra bude v prípade nového koronavírusového variantu B.1.1.529 potvrdeného aj v Európe postupovať v súlade s rozhodnutiami pandemickej komisie, konzília odborníkov a hlavného hygienika. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR s tým, že sú pripravení prijať adekvátne opatrenia a riešenia.



Tlačový odbor zároveň poukázal, že Slovensko na rozdiel od okolitých krajín nemá priame letecké spojenie s africkými krajinami, ktoré sú rizikové.



Odborná obec sa podľa hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daše Račkovej zaoberá všetkými dostupnými poznatkami o novom variante. V nadväznosti na to určí ďalší postup. "Žiadame verejnosť, aby zatiaľ dôsledne dodržiavala platné opatrenia po príchode zo zahraničia, ako aj pri pobyte na Slovensku," poznamenala.



Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v piatok navrhol, že by na Slovensku mohli byť prijaté okamžité opatrenia pre cestujúcich, ktorí prichádzajú z tretích krajín. Urobil tak v súvislosti s novým variantom koronavírusu, ktorý sa objavil v niektorých štátoch Afriky.