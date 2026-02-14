Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort vnútra: Komunálne voľby nebudú v 14 obciach, nikto nekandiduje

Ilustrasčná snímka. Foto: TASR - Martin Medňanský

Voľby poslancov obecného zastupiteľstva nebudú v obciach Bolešov, Dulov, Krivosúd - Bodovka, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Nána, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Vysoká, Geraltov a Starina.

Bratislava 14. februára (TASR) - Marcové doplňujúce komunálne voľby napokon nebudú v 14 obciach. V týchto samosprávach sa totiž nikto nerozhodol kandidovať za starostu alebo do obecného zastupiteľstva. Pre TASR to uviedli z Ministerstva vnútra (MV) SR. Komunálne doplňujúce voľby sa budú konať 21. marca. Vyhlásili ich pôvodne pre 30 obcí.

Z dôvodu nepodania kandidátnych listín sa dňa 21. marca 2026 nevykonajú voľby do orgánov samosprávy obcí v nasledovných 14 obciach,“ uviedli pre TASR z MV. Starostu si nebudú voliť v obciach Brezovec a Vyšná Myšľa. Voľby poslancov obecného zastupiteľstva nebudú v obciach Bolešov, Dulov, Krivosúd - Bodovka, Trenčianske Jastrabie, Podhorany, Nána, Veľké Borové, Ležiachov, Abramová, Vysoká, Geraltov a Starina.

Starostu i poslancov si budú občania v marci voliť v obciach Hronské Kosihy a Vyšný Čaj. Starostu si budú vyberať v obciach Solčany, Kesovce, Klenová, Ďurďoš, Malé Straciny, Brestov nad Laborcom a Hrhov. Poslanca alebo poslancov si majú voliť v obciach Mošovce, Sačurov, Kolíňany, Liptovská Anna, Divina, Ráztoka a Tomášovce. V obci Brezovec síce nebudú voľby starostu, no pre túto obec boli vyhlásené aj voľby do obecného zastupiteľstva, ktoré by sa mali konať.

Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa vyhlasujú v prípade, ak sa v niektorej obci nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Takisto vtedy, ak sa starosta či poslanec vzdal a jeho mandát zanikol bez náhradníka. Zákon takisto stanovuje, že voľby sa zopakujú, ak boli vyhlásené za neplatné.
