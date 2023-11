Rezort vnútra: Krízový manažment by malo preveriť cvičenie INEX 6

Bratislava 18. novembra (TASR) - Pripravenosť krízového manažmentu na situáciu po jadrovej alebo radiačnej havárii by malo preveriť cvičenie INEX 6. Uskutočniť by sa mohlo 12. až 16. februára 2024. Vyplýva to z návrhu na prípravu a vykonanie cvičenia, ktoré Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Východiskový stav predstavuje situáciu 12 mesiacov po vzniku radiačnej alebo jadrovej havárie, konkrétne opatrenia a problémy, s ktorými bude potrebné sa vysporiadať, budú súčasťou scenára k cvičeniu, ktorý bude poskytnutý cvičiacim až počas cvičenia," načrtol predkladateľ.



Jednotlivé moduly cvičenia sa zamerajú napríklad na zdravie obyvateľstva, bezpečnosť potravinového reťazca, dekontamináciu v komplexnom rozsahu a manažment odpadu.



Cvičenie sa uskutoční vo viacerých krajinách. Sériu organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a jej Agentúra pre jadrovú energiu (NEA). "Cvičenie bude realizované individuálne s použitím rovnakého scenára cvičenia v rámci zapojených štátov a hodnotenie sa následne porovná," priblížil predkladateľ.