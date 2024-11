Rezort vnútra má pripraviť projekt bezpečnosti na školách do septembra

Bratislava 20. novembra (TASR) - Pilotnú a "rollout" fázu systémového riešenia bezpečnosti na základných a stredných školách by mohlo Ministerstvo vnútra (MV) SR pripraviť do konca septembra 2025. Vyplýva to z návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, ktorý v stredu schválila vláda. Pôvodne mal rezort pilotnú a "rollout" fázu pripraviť bezodkladne. Projekt by mal okrem iného pre školy zabezpečiť kamerový systém.



Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pred rokovaním vlády spresnil, že odklad vláda prijala pre technickú implementáciu projektu. Opätovne odmietol, že by kamery na školách zasahovali do práv detí. "V priemere je to päť kamier. Jedna kamera smeruje na vchod do školy a zvyšné štyri kamery, v priemere, smerujú na vonkajší perimeter," uviedol.



Na projekte sa po novom budú podieľať iba rezorty vnútra a školstva. Úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR teraz vláda zrušila. "MIRRI SR nemá znalosti a kompetencie v oblasti bezpečnostnej projektovej dokumentácie pre potreby školských zariadení a nemá ani projektové tímy pre prípravu takejto technickej dokumentácie pre tretie strany," odôvodnil krok predkladateľ.



"Úloha je rozdelená na prípravu dokumentácie pre dve fázy - pilotnú a 'rollout'. Splnenie úlohy závisí od vypracovania dokumentácie pre obe fázy. Predpokladaný termín vypracovania projektovej dokumentácie pilotnej fázy je najskôr do konca roka 2024 a vypracovania projektovej dokumentácie pre 'rollout' fázu najskôr do septembra 2025," uviedol rezort v materiáli.



Ministerstvo okrem toho navrhlo zrušiť ďalšie staršie úlohy vyplývajúce z predošlých uznesení vlády. Ako dôvod rezort uviedol duplicitu úloh či zmenu situácie.



Kabinet sa 11. septembra na rokovaní uzniesol, že rezort vnútra bezodkladne pripraví pilotnú a "rollout" fázu projektu systémového riešenia bezpečnosti na školách. Urobil tak v reakcii na bombové hrozby voči nim. Projekt s celkovými nákladmi viac ako 62 miliónov eur by sa mal najskôr zaviesť pilotne v troch školách a následne do ostatných škôl, ktoré sa prihlásia.