Rezort vnútra: Minister rieši nelegálnu migráciu kontinuálne

Bratislava 12. novembra (TARS) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) rieši nelegálnu migráciu kontinuálne počas celého obdobia vo funkcii. Vyhlásila to hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová v reakcii na vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR a predsedu brannobezpečnostného výboru Juraja Krúpu (SaS) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, kde hovoril o neriešení a nezvládaní situácie zo strany ministra. Jeho slová vníma rezort ako politické a účelové. Obdobne vníma aj odvolávanie Mikulca v NR SR.



"Šéf rezortu vnútra je v aktívnej komunikácii s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, s Európskou komisiou, rovnako aktívne a pravidelne informuje o krokoch svojich kolegov vo vláde," uviedla hovorkyňa. Podčiarkla, že problematiku intenzívne vysvetľujú. Trvá na tom, že problém nemožno vyriešiť na vnútroštátnej, ale na európskej úrovni a že sekundárnu migráciu v rámci Schengenu nezastavia vnútorné kontroly.



Hovorkyňa poukázala na zvýšené počty spoločných hliadok na maďarskom území na hlavných dopravných ťahoch, vo vlakoch a na železničných staniciach. Pripomenula vyslanie slovenských policajtov na vonkajšie hranice Maďarska i do operácie Frontex v krajinách západného Balkánu. Opatrenia sa podľa jej slov prijali aj na vnútorných hraniach s Rakúskom.



Ministerstvo poukázalo aj na závery rokovaní v Česku. Hovorí o zhode, že nelegálnej migrácii môže zabrániť posilnenie vonkajšej hranice Schengenu, pričom SR a ČR budú žiadať krajiny Európy o zapojenie sa do ochrany. Deklaruje plynulosť dopravy po nových nastaveniach a snahu oboch strán postupne sa vrátiť k cestovaniu bez kontrol v rámci Schengenu.