Rezort vnútra: Možnosť elektronicky žiadať o občiansky preukaz zrušia

Bratislava 7. októbra (TASR) - Možnosť elektronickej žiadosti o vydanie občianskeho preukazu v prípade zmeny pobytu či vypršania platnosti dokladu sa najneskôr od začiatku budúceho roka zruší. Ministerstvo vnútra (MV) SR preto neuvažuje o rozšírení služby o elektronické požiadanie aj pre koniec platnosti certifikácie čipu. Vzhľadom na krátkosť použitia to považuje za nákladné a neefektívne. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR.



"Elektronická služba, ktorá v súčasnosti umožňuje získať doklad v prípade zmeny pobytu či vypršania platnosti občianskeho preukazu v prípade, že fotografia a podpis držiteľa v informačných systémoch MV SR nie sú staršie ako päť rokov, vzhľadom na európske nariadenie zakazujúce úschovu a spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vydávaním dokladov nebola podporovaná, a teda sa nerátalo s jej ďalším rozvojom," vysvetlil rezort.



Aktívni používatelia elektronického podpisu, ktorí majú občiansky preukaz vydaný do 20. júna 2021 a chcú elektronicky podpisovať aj v novom roku, musia teda požiadať o nový občiansky preukaz osobne. "Priebežne upozorňujeme na povinnosť výmeny občianskych preukazov u dotknutej skupiny ľudí, veríme, že tento krok z hľadiska náporu záujemcov zvládneme," skonštatovalo ministerstvo.



Zároveň upozornilo aktívnych používateľov elektronického podpisu na alternatívnu možnosť získať certifikát v prípade, že elektronicky podpisujú len niektoré úkony. Ich zoznam zverejní ministerstvo informatizácie na www.slovensko.sk. Súbežne s tým rezort informatizácie pripravuje vykonávací predpis o uznaných spôsoboch autorizácie. V takom prípade nie je potrebné občiansky preukaz vymeniť.



Všetkým používateľom e-služieb, ktorí nepotrebujú bezodkladne elektronicky podpisovať, odporúča ministerstvo počkať na nový typ biometrického občianskeho preukazu, ktorý prinesie aj možnosť bezkontaktnej komunikácie. Deklaruje, že robí všetko preto, aby ich začalo vydávať čo najskôr. Rovnako ako pri pasoch bude žiadateľom o doklad snímať podobu tváre a odtlačky prstov. Tieto biometrické dáta môže v informačných systémoch MV SR uchovávať len do momentu prevzatia vyhotoveného dokladu.