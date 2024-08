Rezort vnútra na budúci rok predstaví zmeny fungovania obecnej polície

Bratislava 29. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR na budúci rok predstaví nové znenie zákona o obecnej polícii. Pre policajtov by malo nanovo zadefinovať pravidlá pri vykonávaní zákrokov, oprávnenia policajtov či používanie donucovacích prostriedkov alebo strelných zbraní. Zákon by mal vychádzať z aplikačnej praxe. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.



"Na ministerstve vnútra za týmto účelom funguje pracovná skupina zriadená pre riešenie dohľadu nad činnosťou obecných polícií. Okrem zamestnancov rezortu vnútra v nej majú zastúpenie konzultanti z Generálnej prokuratúry, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, ako aj samotné obecné a mestské polície," vysvetlil Neumann.



Nová legislatíva bude mať podľa hovorcu vplyv aj na zákon o priestupkoch a zákon o cestnej premávke. Príslušníci obecných a mestských polícií by mohli riešiť vodičov pod vplyvom alkoholu či drog. Obce by zároveň na základe novely mohli konať v prípadoch prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti v rámci objektívnej zodpovednosti.



V pracovnej skupine, ktorá legislatívne úpravy pripravuje, je zapojená aj Mestská polícia Bratislava. Hovorca hlavného mesta Peter Bubla pre TASR uviedol, že zmena zákonov by v praxi mohla priniesť aj zavedenie statických radarov, vďaka ktorým by samospráva mohla kontrolovať dodržiavanie najvyššej povolenej rýchlosti.



"Samozrejme, vieme si predstaviť niektoré ustanovenia doplnené alebo upravené, ale považujeme za dôležité, aby po rokoch práce v pracovnej skupine MV SR, boli zmeny už posunuté do ďalšieho legislatívneho procesu," zdôraznil Bubla.



Novelu zákona o obecnej polícii mal parlament v programe v minulom volebnom období. Poslanci ju však nestihli definitívne prijať.