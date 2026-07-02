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Rezort vnútra: Na Slovensku je vyhlásených deväť mimoriadnych situácií

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Na snímke obec Jelenec v okrese Nitra, kde ZVVS rozmiestnila cisterny s pitnou vodou 2. júla 2026. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Tri mimoriadne situácie vyhlásili pre nedostatok pitnej vody v obciach Víťaz, Jarovnice (obe Prešovský kraj) a Prenčov (Banskobystrický kraj).

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 2. júla (TASR) - Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených deväť mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann. Mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková, Hniezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď.

Tri mimoriadne situácie vyhlásili pre nedostatok pitnej vody v obciach Víťaz, Jarovnice (obe Prešovský kraj) a Prenčov (Banskobystrický kraj). V súvislosti s povodňami boli vyhlásené dve mimoriadne situácie v obciach Makov (Žilinský kraj) a Lacková (Prešovský kraj). Štyri mimoriadne situácie z dôvodu veternej smršte vyhlásili v Lipanoch, Hniezdnom, Prešove (všetky Prešovský kraj) a v Seredi (Trnavský kraj). Ide o údaje od pondelka (29. 6.) do stredy (1. 7.)



Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Na väčšine územia Slovenska platil druhý stupeň výstrahy pred búrkami a tiež hrozba prívalových povodní. Počasie komplikovalo aj dopravu a ľudia tiež hlásili vo viacerých lokalitách výpadky elektriny.

Na snímke na hlavnej ceste v Slovenskom Grobe spadnutá časť stromu po búrke, ktorú odstraňujú hasiči v neskorých večerných hodinách 1. júla 2026.
Foto: TASR - Martin Baumann
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