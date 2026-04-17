Rezort vnútra nakúpil 190 štvorkoliek s hasičským polepom

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Štvorkolky rezort nakúpil s príslušenstvom a so servisom na päť rokov.

Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) nakúpilo 190 štvorkoliek s hasičským polepom za takmer 4,2 milióna eur. Dodá ich zvolenská spoločnosť Kravec. Štvorkolky rezort nakúpil s príslušenstvom a so servisom na päť rokov. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri.

Dodávateľ má štvorkolky dodať do 200 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, čo bolo v stredu (15. 4.). Štvorkolky sú benzínové s výkonom 65 kilowattov. Medzi vybavením je aj majáková rampa, ťažné zariadenie či navijak.
