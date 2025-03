Rezort vnútra nakúpil 30 áut na dokumentovanie dopravných nehôd

Bratislava 16. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra SR nakúpilo v rámci dynamického nákupného systému 30 áut značky Mercedes-Benz na dokumentovanie dopravných nehôd za vyše dva milióny eur. Vozidlá dodá bratislavská firma Hedin Automotive Slovakia. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



"Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy kupujúcemu najneskôr do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy," uvádza sa v dokumente. Do účinnosti vstúpila zmluva v stredu (12. 3.). Miestom dodania áut je Bratislava.



Jednotková cena vozidla je stanovená na vyše 68.000 eur. Súčasťou ceny je aj autorizovaný servis na šesť rokov alebo 160.000 najazdených kilometrov aj záruka na vozidlo na rovnakú dobu alebo 250.000 najazdených kilometrov.