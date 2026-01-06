< sekcia Slovensko
Rezort vnútra nakúpil hasičské zásahové prilby za takmer 285.000 eur
Ministerstvu musia prilby dodať do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra kúpilo hasičské zásahové prilby od spoločnosti Techno Group za necelých 285.000 eur s DPH. Firma rezortu dodá 400 kusov prilieb. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort vnútra zverejnil v centrálnom registri.
Ministerstvu musia prilby dodať do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dokument účinnosť nadobudol 23. decembra minulého roka.
Zo zmluvy vyplýva, že prilby umožňujú pripojenie celotvárovej masky autonómneho dýchacieho prístroja a majú integrovaný ochranný štít.
Ministerstvu musia prilby dodať do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dokument účinnosť nadobudol 23. decembra minulého roka.
Zo zmluvy vyplýva, že prilby umožňujú pripojenie celotvárovej masky autonómneho dýchacieho prístroja a majú integrovaný ochranný štít.