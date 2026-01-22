< sekcia Slovensko
Rezort vnútra nakúpil terénne vozidlá za viac ako 1,5 milióna eur
Vozidlá sú podľa špecifikácií uvedených v zmluve vybavené pohonom 4x4 a motorom s výkonom 210 kilowattov.
Autor TASR
Bratislava 22. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra nakúpilo terénne vozidlá za viac ako 1,5 milióna eur. Dvadsať áut rezortu dodá spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú ministerstvo zverejnilo v centrálnom registri.
Vozidlá sú podľa špecifikácií uvedených v zmluve vybavené pohonom 4x4 a motorom s výkonom 210 kilowattov. Firma musí autá dodať do 50 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Nákup rezort vnútra spolufinancoval prostredníctvom zdrojov Európskej únie.
Vozidlá sú podľa špecifikácií uvedených v zmluve vybavené pohonom 4x4 a motorom s výkonom 210 kilowattov. Firma musí autá dodať do 50 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Nákup rezort vnútra spolufinancoval prostredníctvom zdrojov Európskej únie.