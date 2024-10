Rezort vnútra nakupuje šesť terénnych áut za takmer 330.000 eur

Bratislava 12. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR nakúpilo šesť terénnych áut kategórie pick-up za takmer 330.000 eur. Objednávku od ministerstva získala spoločnosť Autopolis. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú rezort zverejnil v centrálnom registri.



Dodávateľ musí podľa dohodnutých podmienok autá ministerstvu dodať do 120 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, teda približne do začiatku februára budúceho roka.



Ministerstvo medzi požiadavkami na autá uvádza okrem iného vyhrievané predné sedadlá, klimatizáciu či ťažné lano.