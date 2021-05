Rezort vnútra navrhol pred budúcoročnými voľbami zmeny v zákone

Bratislava 17. mája (TASR) - V roku 2022 sa budú voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov konať po prvý raz v rovnakom čase. Podľa návrhu novely zákona o výkone volebného práva by politické strany mohli vynaložiť na volebnú kampaň najviac 1,5 milióna eur. Kontrolu nad transparentnosťou kampane a sankcie by mohli prevziať okresné úrady. Návrh novely predložilo ministerstvo vnútra (MV) do medzirezortného pripomienkového konania.



Nárok na odmenu by mali mať po novom členovia každej volebnej komisie. "Garanciou odmeny za pôsobenie v obvodnej volebnej komisii, volebnej komisii samosprávneho kraja a v okresnej volebnej komisii sa predpokladá aj zvýšenie záujmu o členstvo v týchto volebných komisiách," uvádza sa v dôvodovej správe.



Volebné komisie všetkých stupňov by mali mať tiež povinnosť zasielať zápisnicu o výsledku volieb volebnej komisii vyššieho stupňa elektronicky. V listinnej podobe ho doručia príslušnému orgánu do určenej lehoty po ukončení činnosti volebnej komisie. Zároveň sa navrhuje ustanoviť povinnosť starostovi obce zabezpečiť internetové pripojenie pre potreby okrskovej volebnej komisie.



Volebné moratórium pre vedenie volebnej kampane, uverejňovanie prieskumov verejnej mienky, ako aj uverejňovanie informácií o kandidujúcich subjektoch v médiách, by sa malo zjednotiť na 48 hodín pred dňom konania volieb. Politické strany či koalície politických strán a hnutí by mohli niesť po novom objektívnu zodpovednosť za vedenie volebnej kampane svojich kandidátov.



Lehoty na uloženie pokuty za porušenie zákona o volebnej kampani by sa mohli predĺžiť pri subjektívnej lehote z jedného roka na tri roky a pri objektívnej lehote z troch rokov na štyri.



Novela zákona má tiež spresniť pojem volebný prieskum a ustanoviť pojem volebná anketa. Upraviť má tiež postup pri tzv. exit polloch. Vykonávať by sa mal iba s voličmi, ktorí už hlasovali a opustili volebnú miestnosť, pričom zverejňovať výsledky možno až po ukončení hlasovania.