Rezort vnútra nenavrhne spojenie voľby prezidenta a eurovolieb

Bratislava 22. apríla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR v súčasnosti neplánuje znovu predložiť návrh novely, ktorý by umožnil spojenie volieb do Európskeho parlamentu (EP) s druhým kolom prezidentských volieb. Novelu nepripravuje ani ako poslanecký návrh. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor rezortu. "Jedným z dôvodov je aj fakt, že termín konania volieb do Európskeho parlamentu je zatiaľ nejasný," uviedlo ministerstvo v stanovisku.



Na jeseň 2022 parlament odmietol legislatívne návrhy v súvislosti s plánovaným spojením prezidentských volieb a eurovolieb. Poslanci neschválili potrebnú zmenu Ústavy SR, spojenie termínov preto vypadlo aj z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva.



Rokovací poriadok NR SR hovorí, že ak parlament návrh zákona neschválil, nový návrh v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona.



Ešte v máji minulého roka Ministerstvo vnútra SR tvrdilo, že spojenie týchto volieb má politickú podporu. K tejto téme sa konalo aj stretnutie okrúhleho stola zástupcov MV a predstaviteľov koaličných strán.



Voľby do Európskeho parlamentu i prezidenta SR sa budú konať v roku 2024. Pri obidvoch získavajú zvolení kandidáti päťročný mandát. Od spojenia volieb sa očakávalo výrazné zvýšenie volebnej účasti, a teda aj posilnenie mandátu úspešných kandidátov vo voľbách do europarlamentu, v ktorých máva Slovensko nízku účasť. Ďalším argumentom bola úspora financií.



Spojené voľby sa na Slovensku po prvýkrát konali v októbri 2022, keď občania v jednom termíne rozhodovali o svojich zástupcoch do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.