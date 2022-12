Rezort vnútra neplánuje stavať ďalšie stanové mestečká pre migrantov

Bratislava 6. decembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR aktuálne neplánuje stavať žiadne ďalšie stanové mestečká pre nelegálnych migrantov. Robí však prieskum možností pre prípadnú ďalšiu vlnu nelegálnej migrácie po zimných mesiacoch. Oslovilo preto prihraničné regióny s Českou republikou. Ako uviedlo MV SR na sociálnej sieti, neznamená to, že v každom regióne bude stáť tábor podobný tomu v Kútoch.



"Rovnako ako pri iných krízových situáciách, aj tu bolo cieľom nájsť najvhodnejšie umiestnenie pre prípad krízovej situácie v budúcnosti. Táto aktivita sa deje vo vzájomnej súčinnosti so samosprávou, na dobrovoľnej báze. Nelegálna migrácia je pochybnými osobami zneužívaná na politickú propagandu a snahu o polarizáciu spoločnosti," upozornilo ministerstvo. Zároveň vyzvalo ľudí, aby neverili hoaxom a informácie si preverovali u relevantných zdrojov.



Podľa MV SR aj v existujúcom stanovom tábore v Kútoch klesá počet osôb, od konca novembra sa denne pohybuje pod sto ľudí. Ako poznamenalo, Kúty napriek stanovému táboru neskolabovali a verejný poriadok tam udržiavali policajti spolu s profesionálnymi vojakmi. Rezort tiež vysvetľuje, že Sýrčanov nemožno vyhostiť, pretože v Sýrii pretrváva vojnový stav.



Rezort opakovane deklaroval, že bude naďalej robiť kroky k pomoci zabezpečeniu ochrany vonkajšej schengenskej hranice. Na maďarsko-srbskú hranicu už vyslalo Slovensko 40 policajtov. Ministerstvo presadzuje pokračovanie v dialógu s krajinami západného Balkánu, napríklad v téme zosúladenia vízovej politiky s Európskou úniou. Je tiež za zosúladenie legislatívy v oblasti riešenia prevádzačov v jednotlivých krajinách.



Pokračovať by podľa MV SR mali aj medzinárodné expertné rokovania na úrovni policajných zložiek v témach týkajúcich sa napríklad hybridných hrozieb, šírenia dezinformácií, akým spôsobom pôsobia tieto dezinformácie aj na vývoj bezpečnosti v jednotlivých krajinách, ale tiež spoločných postupov v určitých oblastiach týkajúcich sa policajných zložiek.