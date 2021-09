Rezort vnútra nevedel o prípravách analýz o možnom zlučovaní letiek

Bratislava 13. septembra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR nemalo doposiaľ žiadnu vedomosť o príprave analýz na možné zlučovanie letiek ministerstva vnútra a obrany. Neinformovali ho o internej analýze rezortu obrany ani o začiatku externej analýzy. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov. Rovnako poprel informáciu, že by o možnom zlučovaní letiek diskutovali už šéfovia rezortov.



Rezort vnútra sa pýta, z čoho interná analýza rezortu obrany vychádzala, keď Letecký útvar MV SR nepožiadali o zaslanie akýchkoľvek údajov. Bez vedomia rezortu vnútra sa podľa Lazarova mala začať aj analýza Žilinskej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach.



"Je teda otázne, na základe čoho, respektíve na základe akého pokynu začali uvedené univerzity s prípravou komplexnej analýzy a budeme sa na to ďalej pýtať. Veríme, že nešlo len o iniciatívu jedného z dotknutých subjektov (MO SR), pretože by hneď v úvode bola spochybnená objektívnosť a relevantnosť takejto analýzy," komentoval Lazarov.



Za rovnako zásadnú považuje MV otázku, prečo doposiaľ ani jedna z univerzít nijakým spôsobom nekontaktovala ministerstvo vnútra ani jeho letecký útvar. "Považujeme za kľúčové, aby MV SR priamo participovalo na tejto analýze alebo o nej bolo minimálne informované," zdôraznil Lazarov.



Ministerstvo vnútra opätovne vyhlásilo, že ku konkrétnym záverom a krokom bude možné dospieť až na základe výsledkov odborných diskusií a neskôr aj ministerskej dohody. "Prevádzka lietadiel Leteckého útvaru MV SR musí v prvom rade spĺňať najprísnejšie požiadavky na leteckú prevádzku na svete - požiadavky EASA (Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva), ktoré Letecký útvar MV SR spĺňa," pripomenul Lazarov.



Ako poukázal, napriek tomu, že to nie je požadované, do konca prvého kvartálu 2022 letecký útvar v spolupráci s ministerstvom dopravy oznámi Európskej komisii súlad s kapitolou 1 a 2, a teda údržby a licencovania personálu vo vzťahu k najprísnejšej európskej legislatíve vzťahujúcej sa k preprave občanov a tovaru. Tento krok má neskôr slúžiť ako ťažiskový podklad na dôkladnú analýzu spomínanú v programovom vyhlásení vlády.



"Keď oba subjekty budú fungovať podľa jednotných civilných európskych pravidiel údržby a licencovania personálu, môže sa vytvoriť analýza efektivity prevádzky vo vzťahu k objemu finančných a personálnych zdrojov potrebných na jeden kus leteckej techniky, na počet letových hodín v predmetnom prostredí vo vzťahu k objemu bezpečne prepravených pasažierov, nákladu a plnenia ostatných úloh (mimo výcvikové lety)," doplnil Lazarov.



Ministerstvo obrany (MO) v stanovisku pre TASR uviedlo, že o možnom zlúčení letiek ministerstva vnútra a obrany by mala vláda rozhodnúť do 31. marca 2022. Hovorkyňa rezortu Martina Kovaľ Kakaščíková informovala o internej analýze rezortu obrany, v závere ktorej je uvedené, že zlúčenie letiek je možné. Doplnila, že na univerzitách sa už pracuje na nezávislej externej analýze. Tá má byť podkladom rozhodnutia o možnom zlučovaní na vláde.



Myšlienku spájania letiek silových rezortov načrtla vláda vo svojom programovom vyhlásení.