Rezort vnútra nevie, ako úprava fyzických testov ovplyvní úspešnosť

Bratislava 24. mája (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR zatiaľ nevie, ako ovplyvní úprava fyzických testov pre prijímacie konanie do Policajného zboru úspešnosť kandidátov. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.



„Prijímacie konanie do štátnej služby v PZ je komplexný proces a previerky fyzickej zdatnosti sú len jednou z jeho súčastí. Ako sa prejaví ich aktuálna úprava na úspešnosti prijímacieho konania, zatiaľ nie je možné konštatovať, keďže zmena je účinná necelé dva mesiace,“ uviedol Neumann. Dodal, že najčastejším dôvodom neprijatia uchádzača je nedostatočná psychická spôsobilosť.



O zmenách vo fyzických testoch informovalo ministerstvo koncom marca. Nový systém platí od apríla. Previerky sa zameriavajú na kľúčové pohybové a koordinačné schopnosti - silu, rýchlosť a vytrvalosť. Konkrétne zmeny zahŕňajú zúženie disciplín a nahradenie niektorých disciplín. Napríklad disciplína zhyb/výdrž v zhybe sa nahrádza testom výbušnosti, zatiaľ čo doterajší 12-minútový beh sa mení na beh na 1500 metrov. Súčasťou zmien je aj nový spôsob hodnotenia výkonu.