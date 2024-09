Rezort vnútra nevylučuje do budúcna upraviť inštitút zlučovania obcí

Bratislava 9. septembra (TASR) - Inštitút zlučovania obcí by mohli samosprávy využívať viac. Ministerstvo vnútra (MV) SR preto do budúcna nevylučuje úpravu pri téme zlučovania obcí. Aktuálne však v tejto otázke nepripravuje legislatívne zmeny. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru MV.



V prípade zlúčenia obcí zanikajú zlučované obce a vzniká nová obec, ktorá je právnym nástupcom každej z nich. Ďalšou možnosťou je aj pričlenenie obce k inej obci.



V súčasnosti MV neeviduje žiadne obce, ktoré by začali proces zlučovania. Upozorňuje na nízky záujem obcí. "Je to čiastočne spojené s administratívnou záťažou, finančnými nákladmi a tiež ide o medziľudské vzťahy, mnohokrát je náročné dosiahnuť medzi obcami dohodu," skonštatoval rezort. Problémom tiež môže byť vnímanie samotných obyvateľov, že zlúčením s inou obcou stratia identitu svojej obce a možnosť rozhodovania o svojich záležitostiach.



Zlúčenie obce sa môže uskutočniť len nariadením vlády po tom, čo je daný súhlas dotknutej obce a stanovisko okresného úradu. Predchádzať tomu musí kladný výsledok referenda v dotknutých obciach.



Na Slovensku sa pravidelne konajú doplňujúce komunálne voľby v obciach, kde treba opakovane voliť poslanca obecného zastupiteľstva či starostu. Najbližšie doplňujúce voľby budú 5. októbra. V obciach Starina a Krná však voliť starostu nebudú, pretože sa v nich neprihlásil žiaden kandidát. V takom prípade má pokračovať v mandáte doterajší starosta, a to až do zloženia sľubu nového starostu. "Ak sa doterajší starosta vzdá mandátu, v tom prípade zastupuje starostu obce zástupca starostu až do zvolenia nového starostu," vysvetlilo MV.



Podľa rezortu vnútra sa nikto nehlási o post starostu, pretože ide o obce s nízkym počtom obyvateľov, ktorí sú zvyčajne vo vyššom veku. "A teda z toho vyplývajúca slabá vôľa obyvateľov kandidovať na funkciu starostu," skonštatoval.



Okrem zlučovania obcí existuje možnosť pričlenenia sa k inej obci. "Ak obec neplní svoje funkcie z dôvodu, že nebol ani v opakovaných voľbách zvolený niektorý z orgánov obce, a teda obec sa stane tzv. nefunkčnou obcou, ustanovuje sa možnosť pričleniť takúto obec k inej bezprostredne susediacej obci," priblížilo MV.



Odkedy je v zákone o obecnom zriadení zavedený inštitút pričlenenia, zatiaľ nedošlo k ukončenému procesu pričlenenia v žiadnej obci. V takomto procese bola obec Ondavka (okres Bardejov), no po úspešných voľbách prestala spĺňať kritériá pre proces pričleňovania.



Na Slovensku je momentálne 2927 obcí vrátane mestských častí hlavného mesta Bratislavy a mesta Košice.