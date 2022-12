Rezort vnútra: O biometrický OP za prvé dni požiadalo vyše 6800 ľudí

Bratislava 5. decembra (TASR) - O biometrický občiansky preukaz s duálnym čipom, ktorý od 1. decembra začalo vydávať Ministerstvo vnútra (MV) SR, požiadalo za prvé dva dni vyše 6800 ľudí. TASR o tom informoval tlačový odbor MV SR.



"Do elektronického čipu občianskeho preukazu sa po novom zapisujú odtlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát," priblížil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Žiadateľovi na oddelení zosnímajú podobu tváre a odtlačky dvoch prstov z každej ruky. Postup je rovnaký ako pri žiadosti o cestovný pas, ktorý v biometrickej kvalite vydáva Slovenská republika už 15. rok.



Ministerstvo vnútra pripomína, že odtlačky prstov zosnímané pri žiadosti o doklad neukladá v databázach. Z informačného systému ich odstráni hneď po tom, ako si držiteľ vyhotovený doklad prevezme.



Do čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze, teda meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo, adresa pobytu, číslo občianskeho preukazu a jeho platnosť. Rovnako sa do čipu ukladajú aj snímky tváre a odtlačky prstov vo forme biometrických dát, ktoré dokážu prečítať len oprávnené osoby, ako je napríklad polícia.



Novinkou, ktorú umožňuje duálny čip, ktorý je použiteľný s čítačkou aj bez čítačky pomocou mobilného zariadenia s funkciou NFC, je možnosť prečítať si základné údaje o svojej osobe zapísané v čipe. "Už dnes sa na to dajú použiť voľne prístupné aplikácie, štát však čoskoro sprístupní vlastnú aplikáciu," upozornil rezort.



Dosiaľ vydané staršie typy dokladov možno naďalej používať. K výmene dokladu by mali pristúpiť používatelia e-služieb, ktorí pravidelne využívajú elektronický podpis a majú doklad vydaný pred 20. júnom 2021. Dôvodom je, že certifikátom pre e-podpis na čipe týchto občianskych preukazov sa končí platnosť najneskôr 31. decembra 2022.