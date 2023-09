Rezort vnútra: O cestovný pas vlani požiadalo najviac ľudí za 10 rokov

Bratislava 23. septembra (TASR) - O cestovný pas vlani požiadalo najviac ľudí za posledných desať rokov. Pracoviská rezortu vnútra prijali 560.666 žiadostí. Najsilnejším mesiacom bol neštandardne marec, vzhľadom na zvýšený dopyt o doklady po začatí vojny na Ukrajine. Výrazné zvýšenie dopytu po cestovných pasoch pripisuje rezort aj zvýšenému záujmu o cestovanie po uvoľnení protipandemických opatrení. Vyplýva to zo Správy o stave verejnej správy za rok 2022.



O občiansky preukaz v roku 2022 požiadalo 676.603 ľudí. Ide o druhé najvyššie číslo za posledných desať rokov. "Iba v roku 2016 bol celkový počet vyšší, a to o 11.348 žiadostí," upozornil rezort v správe. Polícia vlani vydala 625.702 občianskych preukazov.



Veľký záujem zaznamenal rezort o expresné vydanie občianskeho preukazu do dvoch pracovných dní. "Podiel takéhoto typu žiadosti na celkových žiadostiach o vydanie občianskych preukazov v roku 2022 tvoril 19,9 percenta, o takmer tri percentuálne body viac ako v roku 2021 a najviac za uplynulých desať rokov," konštatuje správa. Dopyt po doručení občianskych preukazov na adresu oproti roku 2021 klesol.



V prípade vodičských preukazov sa podľa správy počet žiadostí vracia na hodnoty pred pandémiou ochorenia COVID-19. Vlani polícia vydala 217.525 vodičských preukazov a 8930 medzinárodných vodičských preukazov.



Ku koncu minulého roka evidovali vyše 3,7 milióna vodičov, počet každý rok rastie. "Medzi regiónmi však existujú viditeľné rozdiely, pričom na západe krajiny eviduje Policajný zbor viac vodičských preukazov na obyvateľa ako na východe," priblížila správa. Vyše 140.000 vodičov bolo s praxou do dvoch rokov, najviac vodičov patrí do skupiny s vyše desaťročnou praxou.