Rezort vnútra: Obavy z manipulácie volieb sú neopodstatnené

Bratislava 31. mája (TASR) - Obavy z manipulácie volieb sú neopodstatnené. Legislatíva obsahuje celý rad poistiek zabraňujúcich spochybneniu ústavnosti a zákonnosti parlamentných volieb. Skonštatovalo to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Poukázalo na zloženie volebných komisií či na proces sčítavania hlasov.



"Ide o cielenú volebnú agitáciu zo strany politických subjektov, ktorej účelom je v prvom rade mobilizovať nerozhodnutých voličov na svoju stranu a zároveň zvyšovať spoločenské napätie a nedôveru občanov k zabezpečovaniu regulárneho priebehu volieb," uviedol predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ladislav Orosz na margo vyjadrení o manipulácii volieb.



Rezort poukázal na vzájomnú kontrolu politickými stranami v jednotlivých volebných komisiách. Vysvetlil, že každý kandidujúci politický subjekt môže delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. "Politické strany tak majú reálne informácie o dianí v okrskoch počas volebného dňa," uviedla riaditeľka odboru volieb Eva Chmelová. Kandidujúce subjekty môžu delegovať zástupcov aj do okresných volebných komisií.



Štátnu komisiu tiež tvoria členovia delegovaní koaličnými a opozičnými stranami na základe výsledkov posledných volieb do Národnej rady SR. Doplnená je o štyroch členov delegovaných predsedami Ústavného súdu SR, Najvyššieho správneho súdu, Najvyššieho kontrolného úradu a generálnym prokurátorom.



Ministerstvo priblížilo, že proces sčítavania hlasov pozostáva z dvoch fáz - manuálnej a elektronickej. Vysvetlilo, že manuálne sčítanie vykonávajú členovia okrskových volebných komisií delegovaní stranami a výsledky zapíšu do elektronického formulára zápisnice. Nasledovať má logická kontrola a ak je zápisnica v poriadku, systém umožní jej vytlačenie. Ak systém zistí chyby, musia ich členovia komisie opraviť. Po vytlačení zápisnice ju podpíšu a elektronicky odošlú.



"Po odoslaní sa zápisnica uzavrie a nikto nemá zákonne ani technicky prístup na vykonanie jej zmeny. Zápisnica sa cez volebnú noc nikam osobne nedoručuje. Nepodpísanie zápisnice členom komisie nemá vplyv na jej platnosť. Členovia, ktorí majú výhrady, ich môžu vyznačiť v zápisnici," zdôraznilo ministerstvo. Poukázalo aj na kontrolu výsledkov v okrskoch zo strany okresných komisií.



Chmelová zdôraznila, že sčítavanie prebieha výlučne v informačnom systéme, počnúc od začiatku druhej fázy. "Vstup niekoho do zápisnice je nielen zákonne, ale aj technicky nemožný," podčiarkla. Orosz dodal, že prípadné pochybnosti o elektronickom sčítavaní možno jednoducho odstrániť porovnaním s elektronicky zasielanými zápisnicami a údajmi v manuálne spracovaných zápisniciach.



Obmedzené nie je ani vyhotovovanie odpisov a kópií zápisníc. Tie sú verejne prístupné a po podpise si môžu všetci členovia komisie urobiť kópie. Rezort poukázal aj na preskúmavanie prípadných volebných sťažností či na prítomnosť pozorovateľov.