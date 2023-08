Rezort vnútra obstaráva pre hasičov drony za 751.946 eur

Bratislava 12. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na bezpilotné letecké systémy. Šesť dronov majú využívať hasiči na pátranie a záchranu osôb. Hodnota zákazky je 751.946 eur bez DPH, projekt je spolufinancovaný z eurofondov. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a informácií, ktoré TASR poskytol tlačový odbor MV SR.



"Bezpilotné lietadlá budú hasiči používať na preskúmanie ťažko prístupných alebo nedostupných miest, taktiež na prieskum veľkých plôch. Rovnako na pátranie po nezvestných osobách za použitia termovíznej kamery, ako aj vyhľadanie skrytých ohnísk požiarov, dokumentovanie ohnísk a odhalenie miest, na ktorých by mohlo prísť k samovznieteniu. Počas zásahu je bezpilotné lietadlo schopné vyhotovovať dokumentáciu vo vysokom rozlíšení," priblížil rezort vnútra.



Technika je určená na modul pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí (MUSAR). Tri systémy budú určené na operatívne pátranie a záchranu osôb v oblasti zásahu, ich výbava má poskytnúť základný prehľad o podmienkach a celkovej situácii na mieste zásahu. Ostatné tri na podrobné pátranie a záchranu osôb budú využívané na zložitejšie a náročnejšie úlohy.



Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) podľa ministerstva už disponuje bezpilotnými systémami, ktoré sa využívajú napríklad na monitoring miesta zásahu pri lesných požiarov. Obstarávaná technika má priniesť nové moderné vybavenie.



Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 5. septembra. Technika je financovaná z projektu MUSAR - Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí realizovaného z operačného programu Kvalita životného prostredia, zdroje Európskej únie predstavujú 81,43 percenta.