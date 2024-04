PRIPLATÍME SI. Rezort vnútra: Od apríla sa zvýšili viaceré poplatky

Bratislava 2. apríla (TASR) - Od apríla platia nové sumy viacerých správnych poplatkov v pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR. Zvyšujú sa napríklad poplatky za vydanie občianskych a vodičských preukazov, pasov či zbrojných preukazov. Zvýšili sa aj poplatky súvisiace s uzavretím manželstva pred matričným úradom. Zmeny vyplývajú z novely zákona o správnych poplatkoch, ktorá bola súčasťou tzv. konsolidačného balíka.



Poplatok za vydanie občianskeho preukazu sa mení zo 4,5 na sedem eur. Za vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia s menej ako desaťročnou platnosťou sa poplatok mení z deväť na 14 eur, pri platnosti nad desať rokov je to po novom 25 eur, pôvodne sa platilo 16,5 eura. Doručenie občianskeho preukazu bude po novom stáť štyri eurá namiesto pôvodných troch eur.



Za vydanie štandardného cestovného pasu sa po novom platí 50 eur oproti pôvodným 33 eurám. Vydanie pasu osobe od šesť do 16 rokov sa mení z 13 na 20 eur a osobe mladšej ako šesť rokov sa mení z osem na 12 eur. Poplatok za vydanie vodičského preukazu sa mení zo 6,5 na desať eur.



Vydanie zbrojného preukazu bude stáť namiesto 30 po novom 45 eur. Podľa MV sa menia aj poplatky za vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo a za vydanie nákupného povolenia na zbrane a za úschovu zbrane.



Správne poplatky týkajúce sa matričnej agendy sú príjmom mesta či obce, kde je matričný úrad. Zmeny sa týkajú najmä poplatkov súvisiacich s uzavretím manželstva pred matričným úradom. Zmenu mena, respektíve priezviska vykonávajú okresné úrady. Za zmenu mena alebo priezviska u dospelej osoby sa bude namiesto 100 eur platiť po novom 140 eur. Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky cez matričný úrad bude namiesto desiatich eur po novom stáť 15 eur.