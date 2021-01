Rezort vnútra: Od pondelka sa mení režim na klientskych centrách

Bratislava 9. januára (TASR) - Od pondelka (11. 1.) sa upraví režim na klientskych centrách, pracoviskách okresných úradov (OÚ) a polície. TASR o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra. Úradné hodiny budú aj naďalej dopoludnia od 8. do 12. hodiny. Špeciálny režim platí pre Nitru, kde môžu ľudia na pracoviská OÚ prísť len s negatívnym výsledkom testu či potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.



"Okresné úrady budú prijímať osobné podania len na účely výkonu podnikateľskej alebo obdobnej činnosti, v ostatných prípadoch je potrebné využívať elektronickú, telefonickú či písomnú komunikáciu. Zrušené sú všetky priestupkové pojednávania," uviedla Fabianová.



Policajné oddelenia dokladov obmedzili agendu len na prijímanie žiadostí o vydanie odcudzených či stratených občianskych a vodičských preukazov, v prípade pasov len žiadostí v zrýchlenej lehote.



Evidencia vozidiel naďalej vybavuje iba elektronicky objednané osoby a od pondelka vykonáva len nevyhnutné evidenčné úkony.



Cudzinecká polícia zrušila stránkové hodiny až do odvolania, vzhľadom na to, že jej príslušníkov vyčlenili na plnenie úloh v súvislosti s riešením pandemickej situácie.



Vstup na pracoviská je umožnený len pod podmienkou dodržiavania hygienických nariadení. Ministerstvo vnútra (MV) SR opakovane upozorňuje, že počas mimoriadnej situácie sa platnosť mnohých dokladov či lehôt predlžuje.