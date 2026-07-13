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Rezort vnútra odmieta tvrdenia o nedostatočnej ochrane seniorov
Ministerstvo podotklo, že opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová mala ako členka bývalej vlády možnosť riešiť ochranu seniorov pred podvodmi systémovo.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta tvrdenia opozičnej strany Za ľudí, ktorá rezortu vyčíta nedostatočnú ochranu seniorov. Označilo ich za účelové a politické útoky. Rezort zdôraznil, že problematike sa detailne venoval na minulotýždňovej tlačovej konferencii, kde informoval o preventívnych aktivitách i šíril osvetu. Pre TASR to uviedli z Kancelárie ministra vnútra SR.
„Na tlačovej konferencii sme nielen informovali o množstve aktivít, ktoré v oblasti ochrany seniorov a boja proti podvodom rezort vykonáva, ale najmä sme opäť šírili osvetu k čo najširšiemu publiku - osobitne pred letným obdobím, keď podvodníci ešte intenzívnejšie cielia na seniorov, mladých ľudí, brigádnikov aj rodiny plánujúce dovolenku,“ uviedlo MV.
Ministerstvo podotklo, že opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová mala ako členka bývalej vlády možnosť riešiť ochranu seniorov pred podvodmi systémovo. „Ak by boli ich opatrenia účinné, prejavili by sa práve dnes, štatistiky však ukazujú opak,“ skonštatovalo.
MV pripomína, že čoraz viac podvodov sa šíri cez sociálne siete a online priestor. „Aj preto sme nahlásili viac ako 5000 podvodných reklám na sociálnych sieťach, ktoré sa snažili od ľudí vylákať peniaze alebo citlivé údaje. Zároveň sme zdvojnásobili počet informačných kancelárií pre obete trestných činov, aby bola pomoc dostupnejšia priamo v regiónoch,“ priblížil rezort s tým, že opatrenia majú zmysel. „Seniori sa na nás čoraz častejšie obracajú ešte predtým, ako sa stanú obeťou podvodu. Presne o to ide - zachytiť riziko včas, poradiť, usmerniť a ochrániť človeka skôr, než príde o svoje peniaze,“ doplnil. Poukázal tiež na to, že Policajný zbor len v prvom kvartáli roka 2026 zrealizoval viac ako 700 preventívnych aktivít.
Ministerstvo vyčíta Remišovej, že namiesto pomoci so šírením osvety medzi seniorov sa snaží získať lacné politické body. „Zneužívať strach seniorov na politický súboj je jednoduché. Chrániť ich v teréne, posilňovať pomoc v regiónoch, vyšetrovať podvody a budovať systém prevencie je reálna práca, ktorú dnes robí Ministerstvo vnútra SR,“ dodalo.
Opozičná poslankyňa NR SR a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová vyčíta koalícii, že zlyháva pri ochrane seniorov. Upozorňuje pritom na nárast prípadov podvodov na senioroch. Hovorí o nedostatočnej prevencii aj vyšetrovaní. Apelovala preto na koalíciu, aby realizovala viaceré kroky a prijala opatrenia.
„Na tlačovej konferencii sme nielen informovali o množstve aktivít, ktoré v oblasti ochrany seniorov a boja proti podvodom rezort vykonáva, ale najmä sme opäť šírili osvetu k čo najširšiemu publiku - osobitne pred letným obdobím, keď podvodníci ešte intenzívnejšie cielia na seniorov, mladých ľudí, brigádnikov aj rodiny plánujúce dovolenku,“ uviedlo MV.
Ministerstvo podotklo, že opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová mala ako členka bývalej vlády možnosť riešiť ochranu seniorov pred podvodmi systémovo. „Ak by boli ich opatrenia účinné, prejavili by sa práve dnes, štatistiky však ukazujú opak,“ skonštatovalo.
MV pripomína, že čoraz viac podvodov sa šíri cez sociálne siete a online priestor. „Aj preto sme nahlásili viac ako 5000 podvodných reklám na sociálnych sieťach, ktoré sa snažili od ľudí vylákať peniaze alebo citlivé údaje. Zároveň sme zdvojnásobili počet informačných kancelárií pre obete trestných činov, aby bola pomoc dostupnejšia priamo v regiónoch,“ priblížil rezort s tým, že opatrenia majú zmysel. „Seniori sa na nás čoraz častejšie obracajú ešte predtým, ako sa stanú obeťou podvodu. Presne o to ide - zachytiť riziko včas, poradiť, usmerniť a ochrániť človeka skôr, než príde o svoje peniaze,“ doplnil. Poukázal tiež na to, že Policajný zbor len v prvom kvartáli roka 2026 zrealizoval viac ako 700 preventívnych aktivít.
Ministerstvo vyčíta Remišovej, že namiesto pomoci so šírením osvety medzi seniorov sa snaží získať lacné politické body. „Zneužívať strach seniorov na politický súboj je jednoduché. Chrániť ich v teréne, posilňovať pomoc v regiónoch, vyšetrovať podvody a budovať systém prevencie je reálna práca, ktorú dnes robí Ministerstvo vnútra SR,“ dodalo.
Opozičná poslankyňa NR SR a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová vyčíta koalícii, že zlyháva pri ochrane seniorov. Upozorňuje pritom na nárast prípadov podvodov na senioroch. Hovorí o nedostatočnej prevencii aj vyšetrovaní. Apelovala preto na koalíciu, aby realizovala viaceré kroky a prijala opatrenia.